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Bahar Şahin'den Galatasaray ve Arda Turan itirafı!

Bahar Şahin'den Galatasaray ve Arda Turan itirafı!
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Son zamanların popüler oyuncularından verdiği bir röportajda tuttuğu takımı ve futbolcu 'a küçükken aşık olduğunu açıkladı. Hayranları bu açıklamaları şaşkınlıkla karşıladı.

Son dönemin popüler oyuncularından , Magazin dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Bahar Şahin küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahsetti. Bahar Şahin, bu açıklama ile şaşkınlık yarattı.

"KÜÇÜKKEN ARDA TURAN'A AŞIKTIM"

Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken 'a aşıktım" dedi.

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