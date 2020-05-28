28 Mayıs 2020, Perşembe
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Bahar Şahin'den Galatasaray ve Arda Turan itirafı!
Son zamanların popüler oyuncularından Bahar Şahin verdiği bir röportajda tuttuğu takımı ve futbolcu Arda Turan'a küçükken aşık olduğunu açıkladı. Hayranları bu açıklamaları şaşkınlıkla karşıladı.
Son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Bahar Şahin küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahsetti. Bahar Şahin, bu açıklama ile şaşkınlık yarattı.
"KÜÇÜKKEN ARDA TURAN'A AŞIKTIM"
Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.
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