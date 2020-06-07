Karate Kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Bu akşam ekrana gelecek olan ve merakla beklenen Karate Kid filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Aksiyon türündeki film hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Karate kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Karate Kid filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Film hakkında birçok araştırma yapılıyor.
KARATE KID FİLMİNİN KONUSU NE?
On iki yaşındaki Dre Parker, yaşadığı Detroit'te mutlu bir hayat sürmekteyken, annesinin işleri nedeniyle Çin'e taşınmak zorunda kalır. Çin'deki yaşama uyum sağlayan Dre, sınıf arkadaşı Mei Ying'e aşık olur. Aslında birbirlerine karşı hissettikleri karşılıklıdır ama aradaki kültürel farklılık bu dostluğu zora sokar. Bu da yetmezmiş gibi, okulun karate yıldızı Chang belalısı haline gelir. Dre, bir Kung Fu ustası olan Bay Han'la tanışır ve iyi bir dövüşçü olmak için onun yardımını ister. Bay Han ise bu sporun dövüş ve şiddet için değil, olgunluk ve kontrol için kullanıldığını gösterecektir.
KARATE KID FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Birçok ünlü ismin yer aldığı filmde, Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han gibi isimler oynuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Harald Zwart yer alıyor.
KARATE KID FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karate Kid filmi bu akşam saat 21:50'da ATV'de yayınlanacak.
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