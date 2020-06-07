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96 Saat (Taken) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?

96 Saat Taken filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Bu akşam ekrana gelecek olan ve merakla beklenen (Taken) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Aksiyon türündeki hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, 96 Saat (Taken) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. hakkında birçok araştırma yapılıyor.

96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kızının kaçırılışını cep telefonu bağlantısında, hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kabus gibi bu durum, eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başına gelir. Genç kadınları satan bir çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Ancak Bryan'ın çözmesi gereken ilk sorun, kendisinin 'ta, kaçırılan kızının ise 'te olmasıdır. Üstelik kızını kurtarabilmesi için önünde sadece 96 saat vardır.

96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Birçok ünlü ismin yer aldığı 96 saat (Taken) filminde, iam Neeson, Magie Grace, , Xander Berkeley gibi isimler oynuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Pierre Morel yer alıyor.

96 SAAT (TAKEN) FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

96 Saat (Taken) filmi bu akşam saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

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