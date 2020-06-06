Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını vaka sayısı her geçen gün artıyor. Dünya geneşinde corona virüsü vakasına yakalanan kişi sayısı ise dudak uçuklattı. Peki, dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı kaç?

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı.

Yeni tip corona virüsü vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340'a ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (94 bin 790), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26) ve Belçika (59 bin 72)."

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.

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