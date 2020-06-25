Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 25 Haziran tarihinde yapılan 52 bin 303 corona virüsü testinden bin 458'i pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 1472 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 25 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" ifadelerine yer verdi.

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020

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