25 Haziran 2020, Perşembe

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

Son dakika haberine göre, , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 25 Haziran tarihinde yapılan 52 bin 303 corona virüsü testinden bin 458'i pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 1472 hasta da iyileşti.

, 'deki 25 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" ifadelerine yer verdi.

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