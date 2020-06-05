05 Haziran 2020, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 57 bin 829 corona virüsü testinden 930'u pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, bin 622 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerine yer verdi.

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