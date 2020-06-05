05 Haziran 2020, Cuma

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Hindistan'da bir fil tuzak kurularak vahşice öldürüldü! Olaya tepki yağıyor!

Hindistan'da bir fil tuzak kurularak vahşice öldürüldü! Olaya tepki yağıyor!
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki hamile bir , 'da kurulan bir tuzakla vahşice öldürülmüştü. Filin son görüntüsü yürekleri dağladı. Sosyal medyada binlerce kişi tepkisini dile getirdi.

15 yaşındaki hamile , 'da bulunan bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti. Filin ağzında patlayan , 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine sebep oldu ve 27 Mayıs'ta bir nehirde öldü. Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

NDTV kanalında yer alan habere göre, gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki gösterdi. Filin son görüntüsü sosyal medyada yerini alınca tepkiler bir çığ gibi büyüdü. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

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