Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 112 corona virüsü testinden 1.248'i pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.312 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 112 corona virüsü testinden 1.248'i pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.312 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, toplam entübe hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

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