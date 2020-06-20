20 Haziran 2020, Cumartesi

HABERLER

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 41 bin 112 corona virüsü testinden 1.248'i pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.312 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 41 bin 112 corona virüsü testinden 1.248'i pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.312 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, toplam entübe hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Çinli uzman duyurdu! Bir kaç gün içinde... Çinli uzman duyurdu! Bir kaç gün içinde...
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
WhatsApp kullananlar dikkat! 3 özellik kayboldu WhatsApp kullananlar dikkat! 3 özellik kayboldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör