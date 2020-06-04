04 Haziran 2020, Perşembe

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Son dakika haberine göre, , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 04 Haziran tarihinde yapılan 54 bin 234 corona virüsü testinden 988'i pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 926 hasta da iyileşti.

, 'deki 04 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerine yer verdi.

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