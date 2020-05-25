Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?
Bayram coşkusu tüm hızıyla devam ederken, ATV'de eğlence ve kahkaha dolu bir film ekranlara gelecek. Başrollerinde Murat Boz ve Burak Özçivit'in yer aldığı Kardeşim Benim 2 filmi hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?
Kardeşim Benim 2 filmi ATV ekranlarında yayınlanacak. Bayram coşkusu evlerde devam ederken birçok kişi film hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, film nerede çekildi? Konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU NE?
İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesinde, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk ve yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize'de çekildi.
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları arasında Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı