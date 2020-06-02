Eski Sevgili filminin oyuncuları kimler? Eski Sevgili filmi konusu nedir?
Başrollerinde Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizide, birçok kez ayrılıp barışan çiftin eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Yıpranan çift birbirlerini çok sevseler de kendi yollarına gitmeye karar verirler. Yıllar sonra ikili 14 Şubat'ta takrar karşılaşırlar. Peki, Eski Sevgili filminin oyuncuları kimler? Eski Sevgili filmi konusu nedir? İşte detaylar...
Filmin başrollerinde Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman yer alıyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yürüttüğü filmin senaryosunu ise Alptekin Öztürk kaleme aldı. Yapımcılıkta da Avni Sezen ile Zekayi Kavrazlı bulunuyor. Buna göre; Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili filmi oyuncuları kimler?
ESKİ SEVGİLİ FİLMİ KONUSU
İstanbul'da geçen hikayede Sayışman, Barış karakterine hayat verirken, İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride'yi canlandırıyor. Gençlik yıllarında tanışan ve sık sık ayrılan çift, sonunda daha fazla yıpranmamak adına kendi yollarına gitme kararı alır. 14 Şubat günü yolları yeniden kesişen çift başka bir maceraya atılıyor.
ESKİ SEVGİLİ FİLMİ OYUNCULARI
Umutsuz bir aşk hikayesinin her defasında mutsuz biten sonu, bu defa 14 Şubat'ta yeniden yazılacak. Farklı bir anlayışla hazırlanan filmin oyuncuları arasında: Tolgahan Sayışman, Bade İşçil, Ünal Yeter, Sadi Celil Cengiz, Mehmet Ulay, Toygun Ateş, Funda Eskioğlu, Nihan Balyalı, Zeki Kavrazlı, Ömer Erişmen, Damla İlerialkan yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı