02 Haziran 2020, Salı

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Eski Sevgili filminin oyuncuları kimler? Eski Sevgili filmi konusu nedir?

Eski Sevgili filminin oyuncuları kimler? Eski Sevgili filmi konusu nedir?
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Başrollerinde Bade İşçil ve 'ın yer aldığı dizide, birçok kez ayrılıp barışan çiftin eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Yıpranan çift birbirlerini çok sevseler de kendi yollarına gitmeye karar verirler. Yıllar sonra ikili 'ta takrar karşılaşırlar. Peki, filminin oyuncuları kimler? Eski Sevgili filmi konusu nedir? İşte detaylar...

Filmin başrollerinde Bade İşçil ve yer alıyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yürüttüğü filmin senaryosunu ise Alptekin Öztürk kaleme aldı. Yapımcılıkta da Avni Sezen ile Zekayi Kavrazlı bulunuyor. Buna göre; filmi konusu nedir? Eski Sevgili filmi oyuncuları kimler?

ESKİ SEVGİLİ FİLMİ KONUSU

'da geçen hikayede Sayışman, Barış karakterine hayat verirken, İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride'yi canlandırıyor. Gençlik yıllarında tanışan ve sık sık ayrılan çift, sonunda daha fazla yıpranmamak adına kendi yollarına gitme kararı alır. günü yolları yeniden kesişen çift başka bir maceraya atılıyor.

ESKİ SEVGİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Umutsuz bir aşk hikayesinin her defasında mutsuz biten sonu, bu defa 14 Şubat'ta yeniden yazılacak. Farklı bir anlayışla hazırlanan filmin oyuncuları arasında: Tolgahan Sayışman, Bade İşçil, Ünal Yeter, Sadi Celil Cengiz, Mehmet Ulay, Toygun Ateş, Funda Eskioğlu, Nihan Balyalı, Zeki Kavrazlı, Ömer Erişmen, Damla İlerialkan yer alıyor.

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