KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim - önlisans ve lisans tarihleri ne zaman?
KPSS sınavlarına katılacak olan binlerce aday büyük merakla sınavların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adaylar merakla sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS 2020 sınav tarihleri ne zaman? Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS sınav tarihleri ne?
Binlerce aday KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS sınavlarına ilgi oldukça yoğun. Sınava girecek adaylar sınav tarihini merakla bekliyor.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
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