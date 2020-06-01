01 Haziran 2020, Pazartesi

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Bakan açıkladı! Maaşlar ne zaman yatacak?
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, corona virüsü sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara verilen ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihi açıkladı. işsizlik ödeneği ve ödemelerinin, tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödeneği ve ödemelerinin tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

"ÖDEMELER BAŞVURU SÜRECİNDE BİLDİRİLEN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAK"

Corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."

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