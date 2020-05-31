Başkan Erdoğan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını yaptı!

Corona virüsü salgını sonrası hastane açılışları hızla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı yapıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin, "Hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür." dedi.

"BİZ 18 YILDA 5 BİN 60 ESERİ RESTORE EDEREK MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK"

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde sadece 460 eserin restorasyonunun yapılmış olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir."

"HASTANEMİZ, ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Öte yandan, Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.

Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.



Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/FQl9biwM1q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 31, 2020

Hastane projesinin videosunun da yer aldığı paylaşımda, Hadımköy'de 23 dönüm arazi üzerinde yer alan, 4500 metrekarelik kapalı alanı bulunan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin restore edilmesine, 45 gün önce başlandığı belirtildi.

Paylaşımda, toplam 101 yatak kapasitesine sahip hastanede, 59 adet yoğun bakım yatağı, 42 adet hasta yatağı bulunduğu ifade edildi.

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