31 Mayıs 2020, Pazar

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Başkan Erdoğan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı!

Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Corona virüsü salgını sonrası Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Prof. Dr. Murat Dimener Yeşilköy Hastanesi açıldı. Açılışa katılan Başkan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır" dedi.

Başkan Erdoğan hastane açılışında yaptığı konuşmasında, " sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir." ifadelerini kullanarak, "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." şeklinde konuştu.

"BU SAĞLIK KURUMLARI ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLACAKLARDIR"

Acil durum hastaneleri ile ilgili, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." diyen Erdoğan, "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık. Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik." şeklinde konuştu.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇILIŞA KATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir. Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

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