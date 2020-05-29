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2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

11 ayın sultanı Ramazan ayı ve Ramazan bayramını geride bıraktık. Önümüzde yaklaşan ve kurban bayramı tatili var. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? İşte kurban bayramı tarihleri...

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle ve Başkan 'ın seyahat yasaklarının kalktığını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar 'nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatil en az 4 gün sürecek. Bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN – 1 CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

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