2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
11 ayın sultanı Ramazan ayı ve Ramazan bayramını geride bıraktık. Önümüzde yaklaşan Kurban Bayramı ve kurban bayramı tatili var. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? İşte kurban bayramı tarihleri...
Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat yasaklarının kalktığını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatil en az 4 gün sürecek. Bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı