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Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Freiburg-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

hız kesmeden devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde evinde 'i ağırlıyor. Futbosleverler maçın saati, yayınlanacağı kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları merak ediyor. Peki ,Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Bayer Leverkusen 53 puanla beşinci, Freiburg ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirmek isterken, Freiburg Avrupa Ligi şansını zorlamak istiyor.

Ev sahibi ekiple diz sakatlığı bulunan defans oyuncusu Lukas Kübler dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen forvet Kevin Volland karşılaşmada forma giyemeyecek.

FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Schwolow, Gulde, Leinhart, Heintz, Schmid, Koch, Höfler, Günter, Grifo, Petersen, Höler

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Sven Bender, Tapsobah, Amiri, Aranguiz, Baumgartlinger, Sinkgraven, Havertz, Alario, Diaby

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