MSÜ ve YKS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? ÖSYM'den açıklama geldi!
ÖSYM'den MSÜ ve YKS sınav yeri değişiklikleri hakkında açıklama geldi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada tüm detaylar verildi. Peki, MSÜ ve YKS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.
Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 - 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir. ifadeleri kullanıldı.
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