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Seyahat yasağı kaldırıldı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Seyahat yasağı kaldırıldı mı?
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında şehirler arası getirilmişti. Normalleşme sürecinde bu kısıtlama kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştı. Başkan seyahat yasağı ile ilgili kararı açıkladı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan çok merak edilen seyahat kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Erdoğani,"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır." İfadelerine yer verdi.

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