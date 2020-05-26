26 Mayıs 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

, hesabından güncel vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 19 bin 853 corona virüsü testinden 948'i pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti, 1.492 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 19 bin 853 testinden 948'i pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti, 1.492 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 507 olarak yer aldı.

"YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYISINDA AZALMA DEVAM EDİYOR"

, hesabından yaptığı açıklamada "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

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