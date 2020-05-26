Ölümlü Dünya filmi konusu nedir? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam ATV ekranlarında "Ölümlü Dünya" filmi izleyicilerle buluşacak. Peki, film saat kaçta başlayacak? Ölümlü Dünya'nın konusu ne? Ölümlü Dünya'nın oyuncuları kimler? İşte saat 23.00'te başlayacak film hakkında tüm bilgiler...

Bu akşam ATV ekranlarında "Ölümlü Dünya" filmi izleyicilerle buluşacak. Peki, film saat kaçta başlayacak? Ölümlü Dünya'nın konusu ne? Ölümlü Dünya'nın oyuncuları kimler? İşte saat 23.00'te başlayacak film hakkında tüm bilgiler...

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir...

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Alper Kul - Oktay

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Doğu Demirkol - Zafer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Meltem Kaptan - Sevil

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

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