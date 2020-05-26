İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında, şehirler arası seyahat kısıtlamaları getirildi. Bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli şekilde düşürüldü. 15 şehire kadar giriş çıkış kısıtlamaları kaldırıldı. Kalan 15 şehir için hala yasak devam ediyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu çerçevede, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı. Seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.

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