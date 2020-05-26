27 Mayıs A101 BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta neler var?

BİM, ŞOK ve A101 bu hafta da uygun fiyatlı kaliteli ürünler getirerek vitrinine yerleştiriyor. 27 Mayıs Çarşamba günü için yayınlanan aktüel ürünler kataloğuna ilgi büyük. Peki 27 Mayıs Bim, Şok ve A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta için açıklandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101, BİM market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta beyaz eşya, temizlik ürünleri ve kamp eşyaları öne çıkıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU









A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



















ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







DİĞER