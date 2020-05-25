25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 21 bin 492 corona virüsü testinden 987si pozitif çıktı, 29 kişi hayatını kaybetti, 1.321 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 21 bin 492 corona virüsü testinden 987'si pozitif çıktı, 29 kişi hayatını kaybetti, 1.321 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam hasta sayısı 756, toplam entübe hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 olarak yer aldı.

"ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"

, hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." ifadelerini kullandı.

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