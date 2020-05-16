16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço yaşamını yitirdi

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço yaşamını yitirdi
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Şarkılarıyla 7'den 70'e gönüllerde taht kurmuş merhum sanatçı 'nun ağabeyi hayatını kaybetti. Üzücü haberi Barış Manço'nun oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

1999 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 'nun ağabeyi , pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Amcasının ölümünü Twitter hesabından duyuran Barış Manço'nun oğlu , "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur." ifadelerine yer verdi.


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