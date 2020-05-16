16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço yaşamını yitirdi
Şarkılarıyla 7'den 70'e gönüllerde taht kurmuş merhum sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Üzücü haberi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabından duyurdu.
1999 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Amcasının ölümünü Twitter hesabından duyuran Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur." ifadelerine yer verdi.
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