İngiltere Bournemouth'da corona virüsünü yok saydılar! Plajlar tıklım tıklım
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını özellikle ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'da binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Yaklaşık 37 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de bugün şok eden görüntülere rastlandı. İngiltere'nin Bournemouth kentinde corona virüsünü yok sayan kişiler plajları tıklım tıklım doldurdu ve sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İngiltere'de şok eden görüntülere rastlandı. Plajları tıklım tıklım dolduran İngiliz vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına da uymadı.
İNGİLTERE'DE 37 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İngiltere'de yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 121 artarak 36 bin 914'e çıktı.
Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından açıklanan verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914 oldu. Ülkede yapılan 73 bin 726 testle bin 625 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 261 bin 184'e yükseldi.
İngiltere'de bugüne kadar yapılan toplam Covid-19 testi sayısı da 3 milyon 532 bin 634 oldu.
İŞTE İNGİLTERE'DE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER
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