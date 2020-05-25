25 Mayıs 2020, Pazartesi

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İngiltere Bournemouth'da corona virüsünü yok saydılar! Plajlar tıklım tıklım

İngiltere'de corona virüsünü yok saydılar!
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını özellikle ABD, , ve 'da binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Yaklaşık 37 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de bugün şok eden görüntülere rastlandı. İngiltere'nin kentinde corona virüsünü yok sayan kişiler plajları tıklım tıklım doldurdu ve kuralı ihlal edildi.

salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan 'de şok eden görüntülere rastlandı. Plajları tıklım tıklım dolduran İngiliz vatandaşlar kurallarına da uymadı.

İNGİLTERE'DE 37 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İngiltere'de yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 121 artarak 36 bin 914'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından açıklanan verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914 oldu. Ülkede yapılan 73 bin 726 testle bin 625 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 261 bin 184'e yükseldi.

İngiltere'de bugüne kadar yapılan toplam Covid-19 testi sayısı da 3 milyon 532 bin 634 oldu.

İŞTE İNGİLTERE'DE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

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