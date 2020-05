Fallout 76 oyununun 2020 içerik haritası açıklandı

Amerika menşeili video oyunu yayımcısı Bethesda Softworks, oyunseverlerin merakla beklediği Fallout 76 oyununun 2020 içerik haritasını duyurdu. Peki, Fallout 76 oyununun 2020 yol haritasında ne gibi yenilikler var? İşte yanıtı...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aktif olarak 2020 yol haritası ile Seasons (Sezonlar) sistemi devreye girecek. Böylece Fallout 76 oyununun mevcut Challenge sistemi revize edilecek ve oyuncuların çok daha fazla yeni ödül kazanmalarına yardımcı olacak. Oyuna sahip olan herkesin erişim sağlayabileceği Seasons, Power Armor boyalarından ve C.A.M.P. eşyaları ve Atom'lardan Legendary Scrip, Perk Pack'leri ve çok daha fazlasına kadar birçok hediye kazanabileceğiniz bütünleşik bir aşama kaydetme sağlayacak. Bununla birlikte günlük ve haftalık meydan okumaları tamamlamanız karşılığında S.C.O.R.E. adı verilen yeni bir oyun içi krediler kazanacaksınız ve bu krediler de Seasons sisteminde aşama kaydetmenizi sağlayacak.

Bethesda.net üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, ana menüdeki bir seçenek ile Fallout temalı sezonluk aşama kaydetme ekranına geçiş yapacaksınız. Her bir sezon on hafta boyunca aktif olacakken tamamlamak için yüz aşama kaydetmeniz gerekecek. Aşama kaydederken yirmi beş, elli, yetmiş altı gibi belirli seviyelerde çok daha büyük ödüller kazanabileceksiniz. Dilerseniz, her bir sezondaki ilk iki haftayı geçtikten sonra yüz elli Atom harcayarak aşamaları atlayabileceksiniz.

Fallout 76 sezonlarının içerikleri neler olacak?

Henüz bir tarih verilmemiş olsa da ilk sezon Yaz mevsiminin gelişi ile başlayacak. Fasnacht ve Meat Week etkinliklerinin geri dönüş yapacak olmasının yanı sıra topluluk meydan okuması, Legendary Boss etkinliği, yeni yüksek seviyeli takviyeler (Perk) ve Atom paketleri, takviye kartları ve eşsiz kozmetik eşyalar kazanabileceksiniz.

Sonbahar sezonu One Wasteland For All adıyla başlayacak. Steel Dawn adıyla yeni bir araştırma görevi dizisi, günlük operasyonlar ve Bombs Drop etkinliği olacak. Bu sezonda ayrıca çatışma mekaniği yeniden dengelenecek ve karakterinizin seviyesine bağlı ödüller gündeme gelecek. Bu sayede farklı seviyelerdeki oyuncular takım oluşturarak haritayı birlikte keşfe çıkabileceksiniz.

Kış sezonu ise Fractured Steel adıyla başlayacak ve Brotherhood of Steel, yepyeni bir teknolojinin keşfi için Appalachia haritasına dönüş yapacak. Steel Dawn ile başlayan hikayeyi devam ettirecek olan bu sezonda yeni yapay zeka karakterleri, araştırma görevleri ve yoldaşlar ile tanışacaksınız. Dahası ise takviye hazır setleri (Perk Loadouts), Expeditions ile tekrar tekrar oynayabileceğiniz görevler, yeni günlük operasyonlar, C.A.M.P. ve tatil dönemi içerikleri Kış sezonu ile gelecek olan yenilikler olacak.

DİĞER