23 Mayıs 2020, Cumartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 40 bin 178 corona virüsü testinden bin 186'sı pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti, bin 491 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

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