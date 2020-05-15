SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
Mayıs ayının ortalarına gelirken hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanırken, meteorolojiden de son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada hafta sonundan itibaren bazı bölgelerde hava durumunun mevsim normallerinden 9 ila 13 derece yüksek olacağı duyuruldu. Bugün İstanbul'da 28 derece olan sıcaklığın yarın 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2020 yarınki hava durumu tahminleri ile ilgili paylaşılan son bilgiler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava sıcaklıkların mevsim normallerini üstüne çıkacak olması nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Bazı illerin yarınki hava durumunda 9 ila 13 derecelik bir artış beklenirken, özellikle yaşlı ve çocukların yüksek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmaları vurgulandı. Özellikle güneş ışığının dik geldiği saatlerde sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Meteoroji'den gelen son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar ise internette "15 Mayıs 2020 hava durumu" ve "Yarınki hava durumu" gibi terimleri arama motorunda aratmaya başladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarınki hava durumu hakkında bilgi verilirken özellikle Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Aydın gibi kentlerde gözle görülür sıcaklık artışı yaşanacağı kaydedildi. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasında ise sıcak hava etkisini günlerce sürdürecek.
İŞTE BÖLGELERİMİZDEKİ HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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