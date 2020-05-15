SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu

Mayıs ayının ortalarına gelirken hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanırken, meteorolojiden de son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada hafta sonundan itibaren bazı bölgelerde hava durumunun mevsim normallerinden 9 ila 13 derece yüksek olacağı duyuruldu. Bugün İstanbul'da 28 derece olan sıcaklığın yarın 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2020 yarınki hava durumu tahminleri ile ilgili paylaşılan son bilgiler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava sıcaklıkların mevsim normallerini üstüne çıkacak olması nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Bazı illerin yarınki hava durumunda 9 ila 13 derecelik bir artış beklenirken, özellikle yaşlı ve çocukların yüksek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmaları vurgulandı. Özellikle güneş ışığının dik geldiği saatlerde sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Meteoroji'den gelen son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar ise internette "15 Mayıs 2020 hava durumu" ve "Yarınki hava durumu" gibi terimleri arama motorunda aratmaya başladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarınki hava durumu hakkında bilgi verilirken özellikle Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Aydın gibi kentlerde gözle görülür sıcaklık artışı yaşanacağı kaydedildi. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasında ise sıcak hava etkisini günlerce sürdürecek.

İŞTE BÖLGELERİMİZDEKİ HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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