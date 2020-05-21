Valör ne demek? Valör tarihi nedir?
BDDK'dan yapılan açılamada, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağı bildirildi. Peki, Valör nedir? Valör tarihi ne demek?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
VALÖR NE DEMEK?
Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır.
VALÖR TARİHİ NEDİR?
Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.
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