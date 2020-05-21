Son dakika: Sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!
Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımla vatandaşları, sahte internet siteleri ve telefon uygulamaları ile bakanlık süsü verilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.
T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.— T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) May 21, 2020
Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/YfyUq23HoS
Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
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