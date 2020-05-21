21 Mayıs 2020, Perşembe

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Son dakika: Sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

yaptığı paylaşımla vatandaşları, sahte siteleri ve telefon uygulamaları ile bakanlık süsü verilen yöntemlerine karşı uyardı.

tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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