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Son dakika: MEB'den bursluluk sınavı ile ilgili flaş karar! Sınav tarihi ertelendi! MEB bursluluk sınavı ne zaman?

MEB bursluluk sınavı ne zaman?
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini devam ettiriyor. son dakika açıklaması ile tarihinin ertelendiğini açıkladı. Peki, MEB bursluluk sınavı ne zaman?

(), "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

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