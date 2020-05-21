Sakura ne demek? Sakura'nın kelime anlamı ne? İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'nde ismi geçen Sakura nedir?
Başakşehir'de Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ismi verilen Sakura'nın kelime anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meraklarını gidermek için arama motorlarında "Sakura ne demek?" ve "Sakura nedir?" gibi soruları aratan vatandaşlar, aramalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, Sakura ne demek? Sakura'nın kelime anlamı ne? Sakura nedir? Sakura ne anlama geliyor? Sakura kelimesiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilen Çam ve Sakura Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanırken, vatandaşlar da hastaneye ismini veren Sakura kelimesinin anlamını araştırmaya başladı.
Merakını gidermek isteyen vatandaşlar "Sakura ne demek?" ve "Sakura'nın anlamı nedir?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya devam ederken, Sakura'nın kelime anlamını merak eden binlerce vatandaş aramalarına devam ediyor.
Peki, Sakura ne demek? Sakura ne anlama geliyor? İşte yanıtı...
Sakura (Latince: Prunus serrulata; Japonca: 桜 veya 櫻; さくら; Türkçe: Kiraz çiçeği), Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.
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