21 Mayıs 2020, Perşembe

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Bala Hatun kimdir? Bala Hatun Osman Gazi ile ne zaman evlendi? Bala Hatun ne zaman öldü? Bala Hatun'un çocukları oldu mu? Bala Hatun kayatı

Bala Hatun kimdir?
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi , 20 Mayıs Çarşamba günü 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi izleyicileri, gelecek hafta yayınlanacak 23. bölümü şimdiden beklemeye koyulurken, izleyiciler dizide 'nin eşini canlandıran 'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, ? Bala Hatun ile Osman Gazi ne zaman evlendi? İşte detaylar...

Atv'nin sevilen dizisi , sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ederken, izleyiciler de geniş bir kesime uzanan dizinin karakterlerini araştırmaya devam ediyor. Araştırılan karakterlerin başında yer alan isimlerden biri de 'in eşi ...

Kuruluş Osman izleyicileri, oyuncu Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun'ın kim olduğunu merak ederken, arama motorlarında "?" "Bala Hatun ile ne zaman evlendi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Bala Hatun kimdir? sorusunun yanıtı...

OSMAN GAZİ'NİN EŞİ BALA HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ardından tahta geçen 'nin validesi Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri 'in kızıdır. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'dur, Osman Bey'in hocası 'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. 'a ithaf edilen türbe ise 'te bulunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde bilgilerde ise Bala Hatun'un hayatı ve kim olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. İlk Osmanlı kaynaklarında ise Mal Hatun / Malhun Hatun şeklinde yer alır ve Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın validesi şeklinde geçer. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma olsalığı olsa da Şeyh Edebâli ile alakasının olmadığı kesin olarak bilinir.

BALA HATUN HAYATI

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

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