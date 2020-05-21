Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamını izle! Kuruluş Osman tek parça izle
Atv ekranlarından yayınlanan ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, 22. bölümü ile 20 Mayıs Çarşamba günü izleyicisiyle buluştu. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen on binlerce Kuruluş Osman takipçisi ise "Kuruluş Osman 22. bölüm" "Kuruluş Osman 22. bölüm izle" ve "Kuruluş Osman 22. bölüm yayınlandı mı?" gibi cümleleri arama motorlarında aratmaya başladı. Haberimizden Kuruluş Osman dizisinin 22. bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz. İşte detaylar...
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, çarpıcı sahneleri ve heyecan dolu hikayesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 20 Mayıs Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin 22. bölümü atv ekranlarından yayınlandı. Dizisi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyen Kuruluş Osman takipçileri ise "Kuruluş Osman 22. bölüm" "Kuruluş Osman 22. bölüm izle" gibi cümleleri arama motorlarında aratmaya başladı. Kuruluş Osman 22. Bölüm tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.
21. bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebali'nin manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesi başlattı. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?
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