20 Mayıs 2020, Çarşamba

HABERLER

Survivor'da ünlüler takımının resmini satın alan kim? Şenol Şankaya kimdir?

Şenol Şankaya kimdir?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Sevilen yarışma programı 'da ünlüler takımının resmini satın alan Şenol Şankaya2nın kim olduğu merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, kimdir?

Sevilen programında ünlülerin resimlerini alan kişi merak konusu oldu.

ŞENOL ŞANKAYA KİMDİR?

Yeşim Tekstil CEO'su , Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nda () temsil edecek.

5-7 Ekim tarihleri arasında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun toplantısından itibaren bu görevi yürütecek olan Şankaya iki yıl boyunca, Türk hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta temsil edecek. Şankaya, 1976 yılında Amerikalı, Avrupalı ve Japonyalı bir grup hazır giyim sanayicisi tarafından kurulan ve halen dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan IAF'ta daha önceki yıllarda başkanlık yapan Hasan Arat ve Umut Oran'dan sonra yönetim kurulunda Türkiye'yi temsil edecek 3. Türk sanayici olacak.

Uludağ (UİB) Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda UİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerini de yürüten Şankaya Ekim ayında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu toplantısının konuşmacılarından da biri olacak. Şankaya, burada yapacağı konuşmada Yeşim Tekstil'in yeşil üretim, inovasyon ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, Yeşim Tekstil nezdinde Türk hazır giyim sektörünün vizyonunu da dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla paylaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek?
25 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! 25 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen kimdir? Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen kimdir?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör