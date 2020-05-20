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Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan hakkında sevenleri araştırma yapmaya devam ediyor. Cemal Can Cansever, yarışmada gösterdiği performans ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. fenomeni Danla Biliç ile olan yakınlığı ile bilinen Cemal Can Cansever kimdir? , nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olan "Cemal Can Canseven kimdir?, boyu kaç ve ?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. Gösterdiği performans ve tavırlarıyla dikkat çeken gündeme gelmeye devam ediyor. Fenomen Danla Biliç'in yakın arkadaşı olarak tanınan isim ile ilgili detaylar internet üzerinden araştırılıyor.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır ve İzmir doğumludur. Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmenidir. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve "küçük annem" dediği bir ablası vardır. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlamıştır.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlamıştır. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamıştır. Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve üzerinden çektiği videolarla fenomen olan 'in yakın arkadaşıdır.

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