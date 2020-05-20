20 Mayıs 2020, Çarşamba

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HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır?
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler sebebiyle birçok ilde seyahat yasakları bulunuyordu. Yeni dönemde seyahat etmek isteyen vatandaşların uygulamasından bir kod alması gerekecek. Peki, kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

'nın açıkladığı ve büyük merak uyandıran kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Tüm bu soruların yanıtını arayan vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında birçok araştırma yapıyor.

BAKAN KOCA'DAN HES KODU AÇIKLAMASI

Bakan Koca, "Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak. Sosyal hayatın, çalışma hayatın, insan etkinliğin birlikte gerçekleştiği hayata karşı tedbirler gereklidir. Ekonomiler, ticaret, eğitim de salgın karşısında zayıf düştü. Pandemi ile mücadelenin bir cephesi de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın sağlık bulmasını amaçlayacaktır. Dünya bir gerçeği de idrak etti, her işin başı sağlık cümlesi salgın karşısında gerileyen herşeyi içerir. Ülkemizde sağlığa yapılan yatırımlar büyük bir işarettir. Sağlık yatırımları sosyal refahın şartıdır.


Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak. Sosyal hayatın, çalışma hayatın, insan etkinliğin birlikte gerçekleştiği hayata karşı tedbirler gereklidir. Ekonomiler, ticaret, eğitim de salgın karşısında zayıf düştü. Pandemi ile mücadelenin bir cephesi de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın sağlık bulmasını amaçlayacaktır. Dünya bir gerçeği de idrak etti, her işin başı sağlık cümlesi salgın karşısında gerileyen herşeyi içerir. Ülkemizde sağlığa yapılan yatırımlar büyük bir işarettir. Sağlık yatırımları sosyal refahın şartıdır." ifadelerini kullandı.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak HES kodunu hem uygulama hem SMS ile temin edebileceksiniz. Bu kod kişisel olacak.

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