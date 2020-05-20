Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Gelen soruları da cevaplayan Bakan Fahrettin Koca, "Sınavlarda maske takmak zorunlu mu?" sorusuna da cevap verdi. Peki, sınavlarda maske takmak zorunlu mu? LGS ve YKS'de önlemler nasıl olacak?

Lise ve üniversite sınavlarında maske takılmasının zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

LGS VE YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınıflarda sosyal mesafeye uygunluk sağlanırsa maske çıkartılabilir." ifadelerine yer verdi.

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