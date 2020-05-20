20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Sınavlarda maske takmak zorunlu mu? LGS ve YKS'de önlemler nasıl olacak?

Sınavlarda maske takmak zorunlu mu? LGS ve YKS'de önlemler nasıl olacak?
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Sağlık Bakanı , ile yaptığı toplantı sonrasında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Gelen soruları da cevaplayan , "Sınavlarda maske takmak zorunlu mu?" sorusuna da cevap verdi. Peki, sınavlarda maske takmak zorunlu mu? ve 'de önlemler nasıl olacak?

Lise ve üniversite sınavlarında maske takılmasının zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü toplantısı sonrası Sağlık Bakanı açıklamalarda bulundu.

LGS VE YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınıflarda sosyal mesafeye uygunluk sağlanırsa maske çıkartılabilir." ifadelerine yer verdi.

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