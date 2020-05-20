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Başkan Erdoğan: 19 Mayıs gururumuz

Başkan Erdoğan: 19 Mayıs gururumuz
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Başkan , milli sporcularla telekonferans yoluyla görüştü. Erdoğan, “, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ilham kaynağıdır. Bu ruha sahip çıkılmasından çok memnunum.” ifadelerini kullandı.

Başkan , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, 'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi. Telekonferansla da olsa bu anlamlı gün vesilesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "İstikbalimizin umudu olan bütün gençlerimize selam gönderiyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını şükranla yâd ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bu gece idrak edilecek Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Rabbimden bizi ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlık, afiyet ve huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum" temennisinde bulundu.

19 Mayıs ruhuna sahip çıkılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "19 Mayıs, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs, 'de başlayan tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş cehdidir. 19 Mayıs, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti haberin devamı

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