Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? Emekli maaşı ödemeleri devam ediyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.

Bağ-Kur emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında aldı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirterek, "Emeklilerimizin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.

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