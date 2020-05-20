20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? Emekli maaşı ödemeleri devam ediyor!

Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek?
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 'nda sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.

Bağ-Kur emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında aldı. Başkan Vekili İsmail Yılmaz, " nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirterek, "Emeklilerimizin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.

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