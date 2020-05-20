20 Mayıs 2020, Çarşamba

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25 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

25 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Yeni tip (Covid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi. Hangi illerde maskesiz çıkmak yasak?

"Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

25 İLDE MASKE ZORUNLULUĞU

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.

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