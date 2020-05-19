Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 25 bin 382 corona virüsü testinden 1.022'si pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti, 1.318 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 25 bin 382 corona virüsü testinden 1.022'si pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti, 1.318 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, toplam vaka sayısı 151 bin 615, toplam vefat sayısı 4 bin 199, toplam yoğun bakım hasta sayısı 882, toplam entübe hasta sayısı 455, toplam iyileşen hasta sayısı ise 112 bin 895 olarak yer aldı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

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