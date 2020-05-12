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Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı? Adana'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Adana Valisi açıkladı!

Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı?
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

salgını sebebiyle tüm dünyada vaka ve ölüm sayıları git gide artıyor. Corona virüsü ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde ilan edildi. Başkan Recep Tayyio Erdoğan dün yaptığı açıklama ile yurt genelinde sokağa çıkma yasağını açıkladı. Valisi'nden son dakika açıklaması geldi. Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı? Adana'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? açıkladı!

Başkan dün akşam yaptığı açıklama ile 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti.

ADANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu haberin devamı

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