18 Mayıs 2020, Pazartesi

HABERLER

Zepline ne demek? Zepline nedir?

Zepline nedir?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

Survivor programında ödül olarak sunulan zepline merak konusu oldu. Birçok kişi zepline aktivitesinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını araştırdı. Peki, zepline ne demek? Zepline nedir?

Merak konusu olan zipline, yüksek bir yerden, alçak bir yere kadar bağlanmış çelik halat yardımı ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimini kullanarak inme aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara kullanılır ve çelik halata bağlanarak hızlanma eğilimi sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi nulunmaktadır ve durdurma işlemi sağlanır.

Dünyanın en uzun ve en yüksek zipline'i 'da bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru `nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik 4 ayrı hattan oluşuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı başladı mı?
Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör