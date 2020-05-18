Zepline ne demek? Zepline nedir?
Survivor programında ödül olarak sunulan zepline merak konusu oldu. Birçok kişi zepline aktivitesinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını araştırdı. Peki, zepline ne demek? Zepline nedir?
Merak konusu olan zipline, yüksek bir yerden, alçak bir yere kadar bağlanmış çelik halat yardımı ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimini kullanarak inme aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara kullanılır ve çelik halata bağlanarak hızlanma eğilimi sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi nulunmaktadır ve durdurma işlemi sağlanır.
Dünyanın en uzun ve en yüksek zipline'i Güney Afrika'da bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.
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