Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? Tarihi ve kadrosu...
Fortuna Sittard'ın tarihi ve mücadele ettiği lig merak konusu oldu. Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Mustafa Kapı ile ilgilendiği bilinen Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? Tarihi ve kadro bilgisi sizlerle...
Fortuna Sittard hakkında bilmeniz gerekenler...
FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?
Fortuna Sittard genç ve dinamik bir yapıya sahip. Kulüp, Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle iptal edilen ligde bu sezon Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer almaktaydı. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadelesini sürdürecek.
FORTUNA SİTTARD TARİHİ
Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan kulüptür. Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselmiştir. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşamıştır
Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alınmıştır.
FORTUNA SİTTARD KADROSU
Kale: Alexei Coselev, Azbe Jug, Rowen Koot
Defans: Martin Angha, Branislav Ninaj, Wessel Dammers, Gregoire Amiot, Patrik Raitanen, Clint Essers, Lazaros Rota
Orta Saha: Jorrit Smeets, Tesfaldet Tekie, Adnan Uğur, Dimitrios Ioannidis, Bo Breukers, Amadou Ciss, Mark Diemers, Nassim El-Ablak, Jacky Donkor, Djibril Dianessy
Forvet: Rasmus Karjalainen, Bassala Sambou
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