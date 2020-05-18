18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? MEB açıkladı!

Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? MEB açıkladı!
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri sistemine geçirilmişti. yaptığı son dakika açıklamasıyla uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini açıkladı. Peki, Uzaktan eğitim ne zaman sona eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (), sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, corona virüsü tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

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