Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? MEB açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılacağını ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı çalınacağını söyledi.