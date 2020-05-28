28 Mayıs 2020, Perşembe

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Son dakika: 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi! İçişleri Bakanlığı açıkladı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemleri kapsamında 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. yasakla ilgili detayları paylaştı.

İçişleri Bakanlığından, "14 büyükşehir ve 'ta saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." açıklamasında bulunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı haberin devamı

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