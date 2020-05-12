Son depremler! Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...
Deprem ülkesi olarak beklenmedik anlarda hissedilen depremler vatandaşlara kısa süreli panik yaşatabiliyor. Vatandaşlar depremler hakkında araştırma yapıyor. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Hangi ilde deprem oldu?
AFAD raporlarına göre 12 Mayıs tarihli son depremler merak ediliyor. İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
12.05.2020 06:47:11 35.6791 27.5941 6.57 ML 2.3 Akdeniz, 28.27 km.Dodecanese (Yunanistan), 103.02 km. Marmaris (Muğla)
12.05.2020 07:41:36 38.9623 27.8326 7.09 ML 1.6 Türkiye Manisa Akhisar
12.05.2020 08:02:05 36.0613 27.2656 6.54 ML 2.1 Ege Denizi, 67.75 km. Datça (Muğla)
12.05.2020 09:19:30 38.4365 39.2875 7.00 ML 1.0 Türkiye Elazığ Sivrice
12.05.2020 09:34:34 38.6745 31.1661 7.00 ML 1.1 Türkiye Afyonkarahisar Bolvadin
12.05.2020 09:50:29 37.8413 27.2505 7.00 ML 1.4 Türkiye Aydin Kuşadası
12.05.2020 11:03:07 36.4141 33.9243 5.46 ML 1.2 Türkiye Mersin Silifke
12.05.2020 12:01:01 37.2520 28.2116 5.08 ML 1.5 Türkiye Muğla Menteşe
12.05.2020 12:32:04 37.7130 38.0983 7.00 ML 1.1 Türkiye Adıyaman Merkez
12.05.2020 12:46:34 39.9440 28.8730 18.20 ML 1.4 Türkiye Bursa Orhaneli
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