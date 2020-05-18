18 Mayıs 2020, Pazartesi

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?

65 yaş üstü ve 20 yaş altına bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında altı yasağı getirilmişti. Merakla beklenen bayramda sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı konularına Başkan cevap verdi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?

Kabine toplantısı ardından Başkan Erdoğan altı izni kararlarını açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan: Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

Okullar ve camiler ne zaman açılacak? haberin devamı

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